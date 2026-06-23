نشامى الأردن... حين وحّد أبناء الوطن ما عجزت عنه المؤسسات

من قلب المعاناة، ومن بين التحديات التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن، بزغ نور الأمل على أيدي رجال آمنوا برسالتهم، وحملوا راية الأردن بكل فخر واقتدار. لقد استطاع منتخبنا الوطني لكرة القدم أن يحقق ما عجزت عنه مؤسسات كثيرة، فوحّد القلوب وجمع الأردنيين على كلمة واحدة ومشاعر واحدة، عنوانها الفخر والانتماء والاعتزاز.

لم يكن ما حققه نشامى الأردن مجرد انتصار رياضي أو إنجاز كروي عابر، بل كان قصة وطن تُروى، وملحمة عزيمة تُكتب بحروف من ذهب. لقد أثبت هؤلاء الشباب أن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز الصعاب، وأن الإيمان بالهدف يصنع المستحيل مهما عظمت التحديات.

قاتلوا في الميدان بشجاعة الرجال، واستبسلوا في الدفاع عن ألوان الوطن كما استبسل آباؤهم وأجدادهم عبر التاريخ في الدفاع عن الأرض والكرامة والهوية. كانوا خير سفراء للأردن، يحملون في قلوبهم حب الوطن وفي عيونهم حلم الملايين، فقدموا أداءً يليق بتاريخ الأردن ومكانته، وأظهروا للعالم أن هذا الوطن الصغير بمساحته كبير برجاله وأبنائه.

لقد شاهدنا في كل مباراة روحًا لا تعرف الاستسلام، وعزيمة لا تنكسر أمام العقبات، وإصرارًا على رفع اسم الأردن عاليًا بين الأمم. لم تكن رحلتهم سهلة، لكنهم آمنوا بأن المجد لا يُمنح بل يُنتزع بالعمل والجهد والتضحية، فكانوا على قدر المسؤولية وحجم التطلعات.

وإذا كان اللاعبون هم نجوم المشهد الذين خطفوا الأنظار بأدائهم البطولي، فإن الفضل يمتد كذلك إلى كل من أسهم في هذا الإنجاز؛ من أجهزة فنية وإدارية وطبية، ومن مدربين عملوا بصمت وإخلاص، ومن كوادر ساندت الفريق في كل خطوة حتى وصل إلى هذا المستوى المشرف الذي نفخر به جميعًا. فكل واحد منهم شريك في هذا النجاح، وكل واحد منهم يستحق التحية والتقدير.

إن ما قدمه النشامى يتجاوز حدود المستطيل الأخضر؛ فقد أعادوا للأردنيين شعور الفرح الجماعي، وأثبتوا أن الوطن قادر على الإنجاز حين تتوحد الجهود وتتكاتف السواعد خلف هدف نبيل. لقد كانوا صورة مشرقة للأردن الذي نحب، الأردن الذي لا يعرف اليأس، والأردن الذي يصنع أبناءه المجد بالإرادة والعمل.

فسلمت يمناكم يا نشامى الوطن، وسدد الله خطاكم، وجزاكم عن الأردن خير الجزاء. لكم منا جميعًا تحية عز وإكبار، وتحية فخر وامتنان. لقد رفعتم الرأس عاليًا، وأسعدتم شعبًا بأكمله، وكتبتم صفحة مضيئة في سجل الإنجازات الوطنية ستبقى خالدة في الذاكرة والوجدان.

عاش الأردن عزيزًا أبيًا، وعاش نشاماه عنوانًا للعزيمة والكرامة والإنجاز