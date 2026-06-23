رسالة مجهولة تكشف لغز اختفاء والدة الإعلامية الأمريكية سافانا جوثري

خبرني - كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن رسالة غامضة تزعم وفاة نانسي جوثري، والدة مقدمة البرامج التلفزيونية سافانا جوثري، التي اختفت قبل أشهر.

وذكرت شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرسالة أُرسلت قبل عدة أشهر، وجاءت عقب رسالة أخرى تضمنت طلب فدية، وسط اعتقاد المحققين بأن الرسالتين صدرتا عن الجهة المسؤولة عن اختفاء نانسي.

وبحسب المصادر، فقد أشارت الرسالة الثانية التي وصلت إلى عدد من وسائل الإعلام الأمريكية في فبراير الماضي إلى أن نانسي جوثري، البالغة من العمر 84 عامًا، فارقت الحياة بعد وقت قصير من اختفائها، مع التأكيد في الرسالة على أن الأمر لم يكن مخططًا له.

ولم تتضمن الرسالة أي اعتذار أو مطالبة بمبلغ مالي مقابل إعادة الجثمان، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن جهات مطلعة على التحقيقات.

وأفادت التقارير بأن بعض المؤسسات الإعلامية وافقت على طلب السلطات وأسرة نانسي بعدم نشر تفاصيل الرسائل فور وصولها، بهدف منح المحققين فرصة لتقييم صحتها ومتابعة أي اتصالات جديدة قد تصدر من المشتبه بهم.

من جانبها، وجهت سافانا جوثري رسالة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" في فبراير الماضي، طالبت فيها المسؤولين عن اختفاء والدتها بإعادتها إلى عائلتها.

وقالت في مقطع مصور: "نرجوكم الآن أن تعيدوا والدتنا إلينا"، في محاولة للحصول على معلومات تقود إلى مكان والدتها.

وتحظى قضية اختفاء نانسي جوثري بمتابعة واسعة داخل الولايات المتحدة، حيث يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات الأمنية في التحقيقات، كما تتابع السلطات الفيدرالية تطورات الملف.