مازن الفراية.. الحزم والصدق في خدمة الأردن

في زمنٍ تتزاحم فيه التصريحات وتكثر فيه محاولات تجميل الواقع، يبقى الصدق عملة نادرة لا يحملها إلا الرجال الذين تربوا في ميادين المسؤولية، وتشكلت شخصياتهم على قيم الانضباط والالتزام وتحمل الأمانة. ومن بين هؤلاء يبرز اسم معالي مازن الفراية، الرجل الذي اختار أن يتحدث بلغة الحقيقة، وأن يواجه التحديات بعقل الدولة ومنطق المسؤولية.

فالمسؤول الحقيقي لا يُقاس بما يقول في المناسبات، بل بما يفعل عندما تشتد الظروف وتتعقد الملفات. وهنا تظهر معادن الرجال، وتنكشف قدرة القادة على إدارة الأزمات واتخاذ القرار في الوقت المناسب، بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن ويصون المصالح الوطنية العليا.

لقد أثبت معالي مازن الفراية خلال مسيرته أن الحزم ليس قسوة، بل عدالة تُطبَّق على الجميع، وأن المسؤولية ليست وجاهةً أو لقباً، بل واجب يومي يتطلب الشجاعة والصبر والقدرة على مواجهة الواقع كما هو. وهي صفات اكتسبها من مدرسة وطنية عريقة آمنت بأن خدمة الأردن شرف لا يضاهيه شرف.

ومن يتابع أداء الفراية يدرك أنه ينتمي إلى جيل من رجال الدولة الذين يؤمنون بأن الوطن لا يُدار بالشعارات، بل بالعمل الجاد والقرار المسؤول. فالأردن، الذي واجه عبر تاريخه تحديات جساماً، بقي قوياً بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة ومؤسساته الراسخة وكفاءاته الوطنية التي وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

ولعل ما ميّز الفراية في مختلف المواقع التي شغلها هو حضوره الميداني، وإيمانه بأن المسؤول يجب أن يكون قريباً من الناس، مطلعاً على همومهم، متابعاً لقضاياهم، لا يكتفي بالتقارير والملفات، بل يذهب إلى مواقع الحدث بنفسه ليشاهد الواقع بعينيه ويتخذ القرار بناءً على الحقيقة لا على الانطباعات.

إن الأردن اليوم بحاجة إلى هذا النموذج من القيادات؛ قيادات تمتلك الحزم في تطبيق القانون، والصدق في مخاطبة الناس، والقدرة على اتخاذ القرار في الأوقات الصعبة. فالدولة القوية تُبنى برجال يؤمنون بالمؤسسات، ويحترمون القانون، ويجعلون مصلحة الوطن بوصلتهم الدائمة.

لقد كانت مواقف الأردن تجاه القضايا الوطنية والقومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، امتداداً لنهج ثابت تقوده القيادة الهاشمية، وتترجمه مؤسسات الدولة ورجالها على أرض الواقع. وفي هذا السياق، يبرز دور المسؤول الذي يدرك حجم المسؤولية الوطنية، ويعمل بإخلاص بعيداً عن المزايدات والشعارات الفارغة.

معالي مازن الفراية يمثل نموذجاً لرجل الدولة الذي يجمع بين الانضباط والحكمة، وبين الحزم والإنسانية، وبين الصراحة والالتزام الوطني. وهي صفات لا تُصنع في يوم وليلة، بل تبنيها سنوات من العمل والتجربة والخدمة الصادقة.

سيبقى الأردن، بقيادته الهاشمية المظفرة، وطناً للكرامة والعزة والعدالة، وستبقى مؤسساته الوطنية حصناً منيعاً يحمي أمنه واستقراره. وفي هذا الوطن، تبقى الحاجة قائمة إلى رجال يحملون المسؤولية بصدق، ويقفون في الصفوف الأولى عندما ينادي الواجب، لأن الأوطان لا تبنيها الكلمات وحدها، بل تبنيها إرادة الرجال المخلصين.

حفظ الله الأردن، وحفظ قيادته الهاشمية، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، ووفق كل مخلص يعمل من أجل رفعة هذا الوطن العزيز.