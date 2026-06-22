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أصغر طبيبة في العالم.. الفلسطينية إقبال الأسعد تدخل موسوعة غينيس مرتين

  • 22 حزيران 2026
  • 22:32
أصغر طبيبة في العالم الفلسطينية إقبال الأسعد تدخل موسوعة غينيس مرتين

خبرني - سطّرت الطبيبة الفلسطينية إقبال الأسعد إنجازاً استثنائياً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تخرجها من كلية الطب في سن مبكرة، لتحصد بذلك رقمها القياسي العالمي الثاني بعد تسجيلها سابقاً كأصغر طالبة جامعية في العالم.

وبدأت رحلة الأسعد العلمية مبكراً، إذ تمكنت من اختصار عدة مراحل دراسية بفضل تفوقها الأكاديمي اللافت خلال دراستها في منطقة سهل البقاع بلبنان، ما أتاح لها الالتحاق بكلية طب وايل كورنيل في قطر وهي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها.

وبفضل هذا الإنجاز، حصلت إقبال الأسعد على لقب أصغر طبيبة في العالم من حيث العمر، لتصبح نموذجاً ملهماً في الإصرار والتميز العلمي، وتلفت الأنظار عالمياً إلى قصتها الاستثنائية في تحقيق الإنجازات الأكاديمية في سن مبكرة.

ويُعد دخولها موسوعة غينيس للمرة الثانية تأكيداً على مسيرة علمية فريدة، جعلت من اسمها علامة بارزة في سجل الإنجازات الطبية والتعليمية على مستوى العالم.

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