شوكولاتة بلا كاكاو.. كوريا الشمالية تطور بديلا محليا باستخدام الفول

خبرني - كشفت تقارير كورية جنوبية عن تطوير كوريا الشمالية تقنية جديدة لإنتاج الشوكولاتة باستخدام فول محلي.

وفي محاولة لتقليل الاعتماد على المواد المستوردة وتعزيز البدائل المحلية، أفادت تقارير إعلامية كورية جنوبية بأن كوريا الشمالية نجحت في تطوير تقنية جديدة لـإنتاج الشوكولاتة اعتمادًا على نوع من الفول المحلي بدلًا من مسحوق الكاكاو المستخدم تقليديًا في صناعة هذا المنتج.

وبحسب التقارير، يأتي هذا التوجه في ظل الصعوبات التي تواجهها بيونغ يانغ في تأمين بعض المواد الخام الأساسية، نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها، إلى جانب التحديات المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضحت التقارير أن التقنية الجديدة تعتمد على معالجة نوع محلي من الفول ليؤدي دورًا بديلًا لمسحوق الكاكاو في تصنيع الشوكولاتة، ضمن جهود تهدف إلى توفير منتجات غذائية محلية الصنع تعتمد على الموارد المتاحة داخل البلاد.

وتسعى السلطات الكورية الشمالية، وفقًا لما أوردته التقارير، إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الصناعية والغذائية، عبر تطوير بدائل للمواد التي يصعب استيرادها أو ترتفع تكلفتها بسبب القيود التجارية والاقتصادية.

ويعكس هذا التطور توجه بيونغ يانغ نحو توسيع الاعتماد على الابتكار المحلي والموارد الوطنية للتعامل مع التحديات المرتبطة بتأمين المواد الأولية اللازمة للصناعات المختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية.