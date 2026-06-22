هل تحتوي حفاضات الأطفال على مادة الفورماميد؟ تحرك من الصين

خبرني - أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، فتح تحقيق رسمي بشأن الادعاءات المتداولة حول وجود مادة الفورماميد في حفاضات الأطفال.

وذلك بعد أيام من تقارير إعلامية تحدثت عن اكتشاف المادة في عدد من المنتجات، أعقبها نفي من جهات معنية وتشكيك في صحة نتائج الفحوصات التي استندت إليها تلك التقارير.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، ذكرت قناة CCTV الحكومية أن الهيئة الصينية لتنظيم السوق شرعت في إجراء تحقيق بشأن الواقعة، بمشاركة وزارة الصناعة، واللجنة الوطنية للصحة، وهيئة مكافحة الأمراض، بهدف التحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بوجود مادة الفورماميد في حفاضات الأطفال، وتقييم أي تداعيات صحية محتملة قد ترتبط بها.

في المقابل، أكدت ثلاث من كبرى الشركات المصنعة للحفاضات في الصين، وهي Babycare وHuggies وBeaba Baby، أن الاختبارات الداخلية التي أجرتها لم تُظهر وجود أي آثار لمادة الفورماميد في منتجاتها، وفق ما نقلته صحيفة «جلوبال تايمز».

وجاءت هذه التطورات عقب تقرير نشرته صحيفة Economic Information Daily التابعة لوكالة أنباء شينخوا، أفاد بأن اختبارات معملية كشفت عن وجود مادة الفورماميد في عدد من حفاضات الأطفال.

واستند التقرير إلى نتائج فحوصات قيل إنها أُجريت بواسطة مركز الصحة العامة السريري في مقاطعة شاندونغ، وشملت أكثر من 100 عينة دم وبول لرضع، حيث أشار إلى أن الكميات المكتشفة من المادة قد تكون كافية للتسبب في أضرار صحية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بين العديد من الأسر.



وشهد الملف تطورًا جديدًا بعد تداول وثيقتين منسوبتين إلى مركز الصحة العامة السريري وخبير يُدعى يو تشاويان، تنفيان تنفيذ الفحوصات المشار إليها في التقرير أو الإدلاء بأي تصريحات للصحيفة بشأن هذه القضية.

في المقابل، أكد الصحفي وانغ ونزي، عبر منصة «ويبو»، أن بيان النفي جرى توقيعه تحت ضغوط داخلية، مشيرًا إلى أنه يمتلك تسجيلًا صوتيًا وسجلات تواصل بين الصحفيين والخبير المذكور، وهو ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى القضية المتداولة.

حتى الآن، لم يُحسم بشكل مستقل مدى صحة الادعاءات أو دقة نتائج الفحوصات المتداولة، فيما تواصل الجهات الصينية المختصة تحقيقاتها في القضية.

وفي الوقت نفسه، لا يزال التقرير الأصلي ووثائق النفي يُتداولان على نطاق واسع، دون صدور نتائج رسمية نهائية تؤكد أو تنفي وجود مادة الفورماميد في حفاضات الأطفال، أو تحدد مستوى خطورتها المحتمل على الصحة.