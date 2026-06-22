كيف يؤثر استخدام الهاتف قبل النوم على التركيز؟

خبرني - أصبح الهاتف الذكي آخر ما يراه كثير من الأشخاص قبل النوم وأول ما يتفقدونه عند الاستيقاظ، فسواء كان الهدف تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو الرد على الرسائل، بات استخدام الهاتف قبل النوم عادة يومية لدى ملايين الأشخاص حول العالم.

لكن مع انتشار هذه العادة، بدأت تبرز تساؤلات حول تأثيرها على جودة النوم والتركيز خلال اليوم التالي.

ورغم أن قضاء بضع دقائق على الهاتف قبل النوم قد يبدو أمرًا بسيطًا، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن هذه العادة قد تؤثر على الراحة الذهنية والانتباه والقدرة على التركيز، خاصة عندما تتحول إلى نشاط يومي يمتد لساعات متأخرة من الليل.

العلاقة بين النوم والتركيز

يحتاج الدماغ إلى نوم جيد ومنتظم حتى يتمكن من أداء وظائفه بكفاءة خلال النهار. فخلال ساعات النوم تحدث عمليات مهمة مرتبطة بتنظيم المعلومات واستعادة النشاط الذهني وتحسين القدرة على التعلم واتخاذ القرارات.

وعندما لا يحصل الجسم على القدر الكافي من النوم أو عندما تتراجع جودة النوم، قد تظهر آثار ذلك في صورة:

ضعف التركيز.

بطء الاستجابة الذهنية.

صعوبة تذكر المعلومات.

انخفاض الإنتاجية.

زيادة الشعور بالإرهاق.

لذلك فإن أي عادة تؤثر على النوم قد تنعكس بشكل غير مباشر على مستوى التركيز خلال اليوم.

كيف يؤثر الهاتف على النوم؟

عند استخدام الهاتف قبل النوم يبقى الدماغ في حالة نشاط مستمرة بسبب المحتوى الذي يتابعه الشخص، سواء كان أخبارًا أو مقاطع فيديو أو محادثات أو منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن الانتقال السريع بين التطبيقات والمعلومات المختلفة يجعل العقل في حالة يقظة بدلاً من الاستعداد التدريجي للنوم. وفي كثير من الأحيان يخطط الشخص لاستخدام الهاتف لبضع دقائق فقط، لكنه يفاجأ بمرور ساعة أو أكثر دون أن يشعر.

هذا التأخير في موعد النوم قد يؤدي إلى تقليل عدد ساعات الراحة المتاحة للجسم، وهو ما يؤثر لاحقًا على التركيز والانتباه.

التحفيز الذهني قبل النوم

لا تكمن المشكلة في الضوء الصادر من الشاشة فقط، بل أيضًا في طبيعة المحتوى الذي يتم استهلاكه قبل النوم،

فبعض الأنشطة الرقمية قد تزيد من نشاط الدماغ مثل:

متابعة الأخبار المثيرة.

مشاهدة مقاطع سريعة ومتلاحقة.

الدخول في نقاشات أو محادثات طويلة.

متابعة محتوى يثير القلق أو التوتر.

هذه الأنشطة تجعل العقل أكثر يقظة، ما قد يصعب عملية الاسترخاء والدخول في النوم بسهولة.

تأثير قلة النوم على الأداء الذهني

عندما يتأثر النوم بسبب الاستخدام المفرط للهاتف، قد يلاحظ الشخص في اليوم التالي بعض التغيرات في أدائه الذهني.

ومن أبرز التأثيرات المحتملة:

صعوبة الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة.

زيادة التشتت أثناء العمل أو الدراسة.

تراجع القدرة على التركيز في التفاصيل.

الشعور بالنعاس خلال النهار.

بطء معالجة المعلومات واتخاذ القرارات.

وقد تكون هذه التأثيرات أكثر وضوحًا لدى الطلاب أو الأشخاص الذين تعتمد أعمالهم على التركيز الذهني المستمر.

هل يؤثر الهاتف على الذاكرة أيضًا؟

يرتبط التركيز ارتباطًا وثيقًا بالذاكرة. فعندما يكون الشخص متعبًا أو لم يحصل على نوم جيد، يصبح من الصعب عليه الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة أو استرجاعها بكفاءة.

ولهذا قد يلاحظ بعض الأشخاص بعد ليلة من السهر على الهاتف أنهم أكثر نسيانًا أو أقل قدرة على استيعاب المعلومات مقارنة بالأيام التي يحصلون فيها على نوم كافٍ.

لماذا يصعب التوقف عن استخدام الهاتف قبل النوم؟

يرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها سهولة الوصول إلى المحتوى وتنوعه، إضافة إلى أن الهاتف أصبح وسيلة للترفيه والتواصل في أي وقت.

كما أن بعض التطبيقات تعتمد على أساليب تجعل المستخدم يستمر في التصفح لفترات أطول، مثل:

التمرير اللانهائي للمحتوى.

الإشعارات المتكررة.

التوصيات المستمرة للفيديوهات والمنشورات.

وهذا يجعل من السهل فقدان الإحساس بالوقت، خاصة في ساعات المساء.

كيف يمكن تقليل التأثير السلبي؟

لا يعني ذلك ضرورة التوقف الكامل عن استخدام الهاتف، لكن يمكن تقليل تأثيره على النوم والتركيز من خلال بعض العادات البسيطة:

تحديد وقت للتوقف عن استخدام الهاتف قبل النوم.

تفعيل الوضع الليلي أو تقليل سطوع الشاشة.

تجنب المحتوى المثير للتوتر في ساعات المساء.

استبدال التصفح بقراءة كتاب أو نشاط هادئ.

إبقاء الهاتف بعيدًا عن السرير عند النوم.

هذه الخطوات قد تساعد على تحسين جودة النوم وبالتالي دعم التركيز خلال اليوم التالي.

