ما سر صمود السيارات اليابانية لسنوات دون أعطال؟

خبرني - في عالم صناعة السيارات، ثمة معادلة تقليدية تفترض أن الآلات المعقدة لا بد أن تتعطل بمرور الوقت، وأن امتلاك سيارة تجاوز عداد مسافاتها مئات الآلاف من الكيلومترات يعني بالضرورة زيارات متكررة لورش الصيانة. لكن لعقود طويلة، ظلت السيارات القادمة من "أرض الشمس المشرقة" تكسر هذه القاعدة ببراعة.

من طوكيو إلى نيويورك، ومن القاهرة إلى الرياض، ثمة مشهد مألوف، سيارات يابانية تعبر عقودا من الزمن دون أن تفقد نبضها، أو تطلب من صاحبها أكثر من تغيير الزيت والصيانة الدورية. هذه الظاهرة ليست صدفة، ولا هي مجرد "حظ" كما يظن البعض.

علامات مثل تويوتا ولكزس وسوبارو وهوندا ونيسان تتجاوز 400 ألف كيلومتر، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما السر الحقيقي وراء هذا الصمود الأسطوري؟

في هذا التقرير، نكشف الستار عن الأسرار الخفية التي تجعل السيارات اليابانية تتفوق على منافساتها، وتصمد لسنوات طويلة دون كلل أو أعطال مفاجئة.

الفلسفة الثقافية: "المونوزوكوري" والشرف المهني

لا يمكن فهم تميز الهندسة اليابانية دون الغوص في جذورها الثقافية. فبينما يرى الغرب التصنيع كعملية ميكانيكية تهدف للربح، يتعامل اليابانيون معه من منظور فلسفة تعرف بـ"المونوزوكوري" (Monozukuri)، والتي تعني حرفيا "فن صنع الأشياء".

هذه الفلسفة لا تعني فقط الإنتاج الكمي، بل تشمل الحرفية العالية، والتفاني، والسعي نحو الكمال. في ثقافة العمل اليابانية، يُنظر إلى خروج سيارة بعيب مصنعي أو خطأ تقني ليس كـ"خسارة مالية يمكن تعويضها بالضمان"، بل كأمر يمس الشرف المهني للفريق الهندسي بأكمله.

هذا الالتزام الأخلاقي الصارم يجعل من التدقيق في أدق تفاصيل المحرك والأنظمة الكهربائية واجبا مقدسا قبل مرحلة التجميع النهائي.

"اذهب وانظر بنفسك".. مبدأ غينشي غينبوتسو

من المبادئ الجوهرية التي تميز النهج الياباني مبدأ "غينشي غينبوتسو"، الذي يعني "اذهب وانظر بنفسك"، فهذا المبدأ يفرض على المهندسين والمديرين الانتقال فعليا إلى موقع المشكلة والتحقيق فيها بأعينهم، بدلا من الاعتماد على التقارير أو البيانات غير المباشرة.

كما أن المهندسين اليابانيين يجرون اختبارات واقعية في ظروف قاسية لتحديد أي نقاط ضعف محتملة قبل وصول السيارة إلى المستهلك.

وهذا النهج لا يقتصر على استكشاف الأخطاء، بل يمتد إلى دراسة كيفية تآكل المركبات مع مرور الوقت بناء على أنماط القيادة المختلفة، مما يمكن الشركات من إجراء تحسينات في التصنيع تعزز الاعتمادية طويلة المدى.

نظام تويوتا الإنتاجي وثورة "الكايزن"

هذه الثقافة اليابانية حولت المصانع في طوكيو إلى مدرسة تنهل منها كبريات الشركات العالمية بفضل نظامين أساسيين ابتكرهما الصناع هناك:

- الكايزن (Kaizen): ويعني "التطوير المستمر"، ففي المصنع الياباني، لا ينتظر المهندسون وقوع مشكلة ليقوموا بحلها، بل هناك مراجعة يومية وتعديلات دقيقة مستمرة على خطوط الإنتاج لتقليل احتمالية الخطأ إلى ما يقرب من الصفر.

- نظام "الأندون": في مصانع السيارات الغربية قديما، كان إيقاف خط الإنتاج خطيئة كبرى تكلف آلاف الدولارات، أما في نظام تويوتا الإنتاجي (TPS)، فلكل عامل -مهما كانت درجته- الحق الكامل بل والواجب في سحب حبل "الأندون" لإيقاف خط التصنيع بأكمله فورا إذا رصد عيبا أو شك في جودة قطعة ما، والهدف هو معالجة المشكلة من جذورها لحماية العميل النهائي، بدلا من تمرير الخطأ وتعديله لاحقا.

التطور الحذر.. لماذا لا تتسرع الشركات اليابانية؟

أحد الأسرار الهندسية المذهلة وراء صمود السيارات اليابانية هو "المحافظة التكنولوجية التطورية"، بينما يتسابق الصناع في أوروبا وأمريكا والصين لاعتماد أحدث التقنيات والمحركات فائقة الشحن (Turbo) أو شاشات التحكم المعقدة بمجرد ابتكارها، يفضل الصانع الياباني التريث.

اليابانيون لا يضعون تكنولوجيا جديدة في سياراتهم إلا بعد إخضاعها لسنوات من الاختبارات القاسية للتأكد من قدرتها على تحمل شتى الظروف المناخية والاستخدام اليومي العنيف. فهم يفضلون استخدام محرك بتصميم تقليدي أثبت كفاءته لعقد من الزمن، على إدراج محرك ثوري قد يقع ضحية للأعطال البرمجية أو الميكانيكية المبكرة.

سلاسل التوريد والاندماج مع الموردين

لا تصنع شركات السيارات كل قطعة بنفسها، بل تعتمد على آلاف الموردين، وهنا يبرز سر ياباني آخر يدعى "الكييريتسو" (Keiretsu)، وهو نظام شراكة وثيق طويل الأمد يربط صانع السيارات بموردي القطع (مثل الشراكة بين تويوتا وشركة دنسو (Denso) لملحقات السيارات).

هذا الترابط يجعل المورد شريكا في النجاح والفشل، وليس مجرد جهة تقدم السعر الأقل، ويتم تطبيق نفس معايير الجودة الصارمة وفلسفة "الكايزن" داخل مصانع الموردين، مما يضمن أن المساعدين، والمولدات الكهربائية، والحواسيب المشغلة للسيارة تأتي كلها بذات الكفاءة اليابانية المعهودة.

كيف تضبط نيسان جودة التصنيع؟

تقدم "نيسان" في مصنعها بولاية تينيسي الأمريكية نموذجا مبهرا للسيطرة الكاملة على التصنيع، حيث يدخل الفولاذ الخام إلى المصنع ليخرج منه كمحركات كاملة وجاهزة، بعيدا عن الاعتماد على موردين خارجيين قد يخلون بدقة المعايير.

هذه السيطرة تحول دقة التصنيع من مجرد هدف إلى ضمانة حتمية، فداخل مختبر قياس معزول تماما عن الاهتزازات الخارجية، تفحص الأجزاء بدقة تصل إلى "الميكرون". ولضمان خلو القطع من أي عيوب خفية، تستخدم نيسان جهاز التصوير المقطعي والأشعة السينية (Nikon VOXLS 40 c 450) البالغ سعره 1.2 مليون دولار لفحص عينات عشوائية يوميا.

هذا التحكم الصارم أثمر عن تفوق رقمي واضح، إذ لم تسجل نيسان سوى 9 استدعاءات فقط طوال عام كامل، مقارنة بـ138 استدعاء لشركة فورد و46 لكرايسلر، مما يثبت عمليا سر تفوق الاعتمادية اليابانية.

صمود يتجاوز حدود الزمن

السر الحقيقي وراء صمود السيارات اليابانية ليس سحرا ميكانيكيا، بل هو نتاج بيئة إنتاجية وثقافية ترفض التهاون، فعندما يشتري المستهلك سيارة يابانية، فهو لا يشتري مجرد وسائل تنقل، بل يشتري آلاف الساعات من التدقيق، وفلسفة ثقافية ترى في جودة المنتج امتدادا لكرامة الصانع.

هذا المزيج النادر بين البساطة الهندسية والمحافظة المدروسة هو ما جعل العقود تمر، والتكنولوجيا تتغير، وتظل السيارة اليابانية هي الخيار الأول لمن يبحث عن راحة البال.