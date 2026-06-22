الأردن.. بيان أمني بخصوص حريق منطقة القويسمة

خبرني - بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمّان تعاملت مع حريق شبّ داخل مبنى مكوّن من أربعة طوابق في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، حيث يحتوي الطابق الأول على منجرة وأخشاب ومشغل دهانات، والطابق الثاني على معرض للمفروشات، فيما تضم الطوابق الأخرى شققاً سكنية .

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، ومنعت امتداده إلى الطوابق الأخرى والمباني المجاورة، رغم طبيعة المواد القابلة للاشتعال الموجودة داخل المستودع.

هذا ونتج عن الحريق إصابة شخصين بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.

وشارك في عمليات إخماد الحريق، الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظراً لطبيعة المواد المشتعلة، مديريتي دفاع مدني غرب ووسط عمّان، ومجموعتي إسناد العاصمة والوسط، وبمشاركة قوات الشرطة والدرك و صهاريج مياه من أمانة عمّان الكبرى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.