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  • لبؤة طليقة تثير الذعر في حي سكني بالجزائر.. والحماية المدنية تتدخل - فيديو

لبؤة طليقة تثير الذعر في حي سكني بالجزائر.. والحماية المدنية تتدخل - فيديو

  • 22 حزيران 2026
  • 03:43
لبؤة طليقة تثير الذعر في حي سكني بالجزائر والحماية المدنية تتدخل فيديو

خبرني - أثارت لقطات انتشرت بشكل واسع على الإنترنت، صباح الأحد، حالة من القلق والخوف بين سكان مدينة حاسي مسعود الجزائرية، بعدما ظهرت لبؤة تتجول بشكل مفاجئ داخل أحد الأحياء السكنية.

وأظهرت المقاطع المصورة اللبؤة وهي تتحرك بين شوارع الحي، الأمر الذي زاد من مخاوف المواطنين، ولا سيما العائلات والأطفال، وسط تساؤلات متداولة حول كيفية فرارها ووصولها إلى وسط المدينة.

وفي هذا الإطار، أفادت مصالح الحماية المدنية بولاية ورقلة بأن فرقها تدخلت في الساعة السابعة وعشر دقائق صباحا، إثر تلقي بلاغ من مواطنين عن وجود لبؤة في أحد شوارع حي 1850 سكن.

وأوضحت الحماية المدنية أن أعوانها قاموا بتأمين المنطقة عبر غلق مدخل العمارة التي كانت توجد بها اللبؤة، كما تم استدعاء فرقة متخصصة من الحماية المدنية بولاية غرداية للتعامل مع الوضع. وتمت محاصرة الحيوان باستخدام قفص ووضع قطعة لحم لاستدراجه، قبل السيطرة عليه وإخراجه من المكان.

من جانبه، أكد المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية، الرقيب إبراهيم بن عيوة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الخبر"، أن العمارة التي لجأت إليها اللبؤة تتكون من ثلاثة طوابق وتضم ست شقق سكنية، مشيرا إلى أن السكان بقوا داخل منازلهم وأغلقوا الأبواب احترازيا إلى حين انتهاء العملية. كما أوضح أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادثة.

 

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