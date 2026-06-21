مصر.. إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة يقودها قاصر بمدينة نصر

خبرني - شهد محور الشهيد بالقاهرة حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 5 طلاب، بعدما انقلبت سيارة كان يقودها طالب قاصر دون الحصول على رخصة قيادة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى محور الشهيد، لتنتقل على الفور قوة أمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت يقودها طالب قاصر، قبل أن يفقد السيطرة عليها، ما أدى إلى انقلابها وإصابة خمسة من مستقليها بإصابات متفرقة. وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وعملت الجهات المختصة على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة