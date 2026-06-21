المحافظات تتهيأ لمشهد وطني جديد دعما للنشامى أمام الجزائر

خبرني - تواصل وزارة الشباب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصال الحكومي، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة تنشيط السياحة تنظيم الفعاليات الجماهيرية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم عبر البث المباشر، في مواقع متعددة بمحافظات المملكة، ضمن أجواء وطنية تجمع الأردنيين خلف منتخبهم الوطني.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار البناء على النجاح الذي حققته فعالية المدرج الروماني، والتي أبرزت المواقع التاريخية الأردنية كمساحات حية تجمع بين السياحة والثقافة والرياضة، وقدمت للعالم صورة تعكس غنى الأردن الحضاري والتفاف أبنائه خلف منتخبهم الوطني.

وسيتم بث مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الجزائر الثلاثاء 23 حزيران عند الساعة السادسة صباحاً، في عدد من المواقع الرئيسة بالمملكة، تشمل ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة بتنظيم وتعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة الشباب، كما سيتم البث في مدينة الحسن للشباب (صالة الجمنازيوم) في إربد، ومدينة الأمير فيصل الرياضية في الكرك، إضافة إلى أكثر من 60 مركزاً شبابياً موزعة في مختلف أنحاء المملكة.

وأكدت الجهات المنظمة أن توسيع نطاق فعاليات المشاهدة يأتي بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير لمساندة المنتخب الوطني، وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث التاريخي، بما يعكس حالة الالتفاف الوطني خلف النشامى.

ودعت الجهات المنظمة الجمهور إلى الحضور المبكر والالتزام بالتعليمات التنظيمية، والمشاركة في أجواء الدعم والمؤازرة للمنتخب الوطني، وإظهار الصورة الحضارية التي عُرف بها الأردنيون في مختلف المناسبات الوطنية.

كما دعت الجماهير إلى ارتداء اللون الأحمر تزامناً مع ارتداء المنتخب الوطني للزي الأحمر في المباراة، ليشكل اللون الذي يجمع النشامى وجماهيرهم في مشهد وطني موحد يعبر عن الفخر والانتماء.