السجن المؤبد لقاض مصري ارتكب جريمة قتل مروعة

خبرني - قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، بمعاقبة قاض سابق بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل طليقته بطلق ناري أثناء وجودها بالشارع في مدينة 6 أكتوبر.

وخلال جلسات المحاكمة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مبررا فعلته بسلسلة من الخلافات والأزمات مع المجني عليها، حيث ادعى أنها تزوجت عرفيا من آخرين وهي على ذمته، وأنها حصلت منه على مبلغ مالي قدره 2.5 مليون جنيه، وحرمته من رؤية بناته.

كما أشار إلى أنها أقامت ضده دعاوى قضائية بينها قضية نفقة صدر فيها حكم بحبسه شهرا، إضافة إلى تقديمها شكاوى للتفتيش القضائي أثرت على مستقبله المهني.

في المقابل، شددت النيابة العامة في مرافعتها على أن الواقعة لم تكن لحظة غضب عابرة، بل جريمة مكتملة الأركان ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهم تابع تحركات طليقته لعدة أيام قبل تنفيذ الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لتجد المجني عليها مقتولة بطلق ناري، فيما تمكنت الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ليصدر الحكم النهائي بسجنه مؤبدا.