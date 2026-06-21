الإحصاءات العامة وأورنج الأردن توقّعان اتفاقية لتنفيذ خدمات برمجية للتعداد العام للسكان والمساكن 2026

خبرني - وقّعت دائرة الإحصاءات العامة ومجموعة الاتصالات الأردنية (أورنج الأردن) اتفاقية تعاون فني ومؤسسي، تتولى بموجبها الشركة تنفيذ وتطوير المنظومة البرمجية والحلول الرقمية الداعمة لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026.

ووقّع الاتفاقية عن دائرة الإحصاءات العامة عطوفة المدير العام، الدكتور حيدر فريحات، فيما وقّعها عن الشركة المدير التنفيذي لوحدة عمل القطاع المؤسسي والشركات، المهندس أحمد أبو ذياب.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ أحد أهم المشاريع الوطنية (التعداد العام للسكان والمساكن 2026)، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإحصائية وتسريع إنتاج البيانات وتعزيز دقتها.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى أورنج الأردن تطوير وربط الأنظمة البرمجية وتوفير البيئة التكنولوجية الداعمة لمراحل تنفيذ التعداد المختلفة، بدءاً من مرحلة الحزم، ومروراً بمرحلة العد الفعلي للسكان والمساكن، ووصولاً إلى معالجة البيانات وإنتاج النتائج الأولية والنهائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما تشمل الاتفاقية توفير الدعم الفني المستمر ومساندة العمليات الميدانية، إلى جانب نقل المعرفة التقنية وبناء قدرات الكوادر البشرية في الدائرة، بما يضمن استدامة التطوير المؤسسي.

وأكّد الجانبان أهمية الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يعزز أمن المعلومات والمحافظة على سرية البيانات الإحصائية، ويدعم توجهات المملكة نحو تنفيذ تعداد رقمي متطور يواكب أحدث الحلول التقنية.

ومن طرفه، أعرب المهندس أبو ذياب عن اعتزاز أورنج الأردن بهذه الشراكة الاستراتيجية البارزة مع دائرة الإحصاءات العامة، والتي تعكس دورها الريادي كمزوّد رقمي وشريك موثوق في المملكة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإيمان الشركة بنهجها المتكامل في تطوير البنية التحتية والحلول الرقمية المبتكرة، عبر تسخير كافة إمكاناتها وخبراتها الممتدة التكنولوجية لضمان تنفيذ المشروع الوطني بكل دقة وسلاسة.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo