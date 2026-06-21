شرطة اسكتلندا تحقق في هجمات تبدو معادية للمسلمين في إدنبرة

خبرني - تحقق شرطة مكافحة الإرهاب الاسكتلندية في سلسلة من الهجمات العنيفة التي وقعت يوم الجمعة في أنحاء مدينة إدنبرة وأسفرت عن إصابة خمسة، والتي قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنها مدفوعة بالكراهية ضد المسلمين على ما يبدو.

وأفادت الشرطة بأنه تم القبض على رجل اسكتلندي أبيض يبلغ من العمر 36 عاما عقب سلسلة من التهديدات وعمليات السطو وأعمال التخريب، مضيفة أن ثلاثة من المصابين الخمسة احتاجوا إلى العلاج في المستشفى لإصابات لا تشكل خطرا على حياتهم.

وقال ستارمر في على موقع إكس "أمر مروّع للغاية. ينبغي ألا يتعرض أحد للعنف في شوارعنا".

وتابع "يبدو أن دافع المشتبه به هو الكراهية ضد المسلمين. لن أتسامح مع هذا، سيواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون".

ونددت كاتريونا بيتون مساعدة رئيس الشرطة بأعمال العنف، وقالت "أريد أن أرسل رسالة دعم واضحة إلى جميع جالياتنا مفادها بأنه لا مكان للعنصرية أو الكراهية القائمة على أساس الدين في اسكتلندا التي تظهر في أفضل حالاتها عندما نقف معا".

وذكرت الشرطة أن المشتبه به ما يزال محتجزا وأن التحقيقات مستمرة.