نتنياهو يوجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته في لبنان

خبرني - أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه الجيش بوقف عملياته في لبنان، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

أتى هذا القرار بعدما شنت إسرائيل عشرات الغارات خلال الساعات الماضية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، فضلا عن البقاع شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 16 شخصاً، رغم الإعلان أمس عن اتفاق جديد لوق إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

فيما حمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية التصعيد لحزب الله، زاعماً أنه أطلق نحو 50 صاروخا ومسيرة ليلاً على القوات الإسرائيلية.

في المقابل، حمل حزب الله المسؤولية للجانب الإسرائيلي، مؤكداً أنه رد على الانتهاكات الإسرائيلية.