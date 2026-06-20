أغرب اختراعات 2026.. مرحاض روبوتي ذكي يقود نفسه إليك بدلًا من الذهاب إليه

خبرني - خلال معرض أقيم مؤخرًا في شنغهاي، ويركز على رعاية المسنين والأجهزة المساعدة وطب إعادة التأهيل، كشفت شركة صينية تُدعى "يويبان" (Yueban) عن مرحاض ذكي يقدم ميزة فريدة من نوعها؛ فهو يأتي إليك.

صُمم مرحاض "Xiaoban" ذاتي القيادة لتحسين سهولة الوصول للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحركة بسبب التقدم في السن أو الإصابات أو الإعاقات.

من المتوقع أن يُباع بسعر 28,999 يوان صيني في الصين، أي ما يعادل 4,300 دولار أميركي تقريبًا، لكن لم يتم تأكيد توفره عالميًا بعد، بحسب ما نقله تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

يعتمد مرحاض "Xiaoban" على تقنية مشابهة لتلك المستخدمة في أكثر المكانس الروبوتية تطورًا، إذ يستخدم مجموعة من الحساسات، بما في ذلك تقنية الليدار والموجات فوق الصوتية، للتخطيط الذاتي لمسارات آمنة داخل المنزل أو مرافق الرعاية، مع تجنب العوائق والسلالم عند استدعائه عبر جهاز تحكم عن بُعد أو أوامر صوتية.

وقد لا يزال المستخدم بحاجة إلى مساعدة للجلوس على المرحاض، لكنه يجنبه عناء الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام.

وبحسب مقاطع فيديو تُظهر المرحاض أثناء العمل، فإنه يبدو قادرًا على التعامل مع معظم المهام الأخرى.

بدلًا من استخدام ورق المرحاض، يحتوي المرحاض على شطافة مدمجة ونظام تجفيف بالهواء الدافئ لتنظيف المستخدم، بالإضافة إلى نظام ذاتي التنظيف لوعاء المرحاض والتخلص من النفايات داخل حاوية مغلقة.

كما تُستخدم الأشعة فوق البنفسجية لقتل البكتيريا، مما يساعد على تقليل الروائح وربما تقليل الشعور بالإحراج المرتبط باستخدام المرحاض خارج الحمام.

وبعد انتهاء المستخدم، يتوجه المرحاض إلى أحد موقعين. إذا كانت قاعدة الشحن متصلة بأنظمة السباكة والصرف الصحي، فإن "Xiaoban" يذهب أولًا إلى هناك لإعادة الشحن، وإعادة تعبئة خزاناته، والتخلص من النفايات.

أما إذا كانت القاعدة غير متصلة بالصرف، فإنه يتجه أولًا إلى الحمام حيث يستخدم ذراعًا ممتدًا لضخ النفايات إلى مرحاض تقليدي ليتم التخلص منها.