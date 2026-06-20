الصين تقلب موازين السوق بسيارة كهربائية أرخص من BYD.. كم سعرها؟

خبرني - تستعد شركة سيارات صينية لاقتحام السوق الأسترالي بمنتج ينافس في فئة السيارات الكهربائية الاقتصادية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "درايف"، فقد تم تأكيد طرح Leapmotor B03X موديل 2027 في صالات العرض الأسترالية بحلول نهاية هذا العام، باعتبارها سيارة قد تصبح واحدة من أكثر السيارات الكهربائية بأسعار معقولة في البلاد.

وبحجم مماثل تقريبًا لسيارة هيونداي كونا الهجينة أو السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية BYD Atto 2، ستأتي B03X وهي سيارة SUV صغيرة - أسفل الطراز الأكبر B10 الذي يوازي حجم Atto 3، - ضمن تشكيلة العلامة التجارية الصينية Leapmotor.

ومن المقرر تأكيد الأسعار مع اقتراب وصولها إلى أستراليا في الربع الرابع من عام 2026 (من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول)، رهناً بأي تأخيرات، لكن الأرقام في الأسواق الخارجية تشير إلى أنها قد تصبح واحدة من أرخص السيارات الكهربائية في البلاد.

ويتوقع أن تباع أعلى فئات B03X بما يصل إلى نحو 27,000 دولار أسترالي، وربما يبدأ من 25,000 دولار أسترالي أو أقل.

وهذا سيضعها في منافسة مباشرة مع BYD Atto 1، التي يتراوح سعرها بين 23,990 و27,990 دولاراً أسترالياً، باعتبارهما من أقل السيارات الكهربائية سعراً في أستراليا.

وتُعد B03X سيارة أكبر بكثير من Atto 1، مع خمسة مقاعد، وهيكل SUV أعلى، وصندوق أمتعة أكبر.

كما يُتوقع أن توفر مدى قيادة أطول، إذ تُباع B03X في الصين بخيارين من البطاريات: بطارية مبردة بالهواء بسعة 39.8 كيلوواط ساعة أو بطارية مبردة بالسائل بسعة 53 كيلوواط ساعة.

وتوفران مدى قيادة مصنفاً يبلغ 403 كيلومترات و505 كيلومترات على التوالي وفق اختبار CLTC المخبري.

أما Atto 1 في نسختها الصينية، فتُصنف بمدى يتراوح بين 305 و405 كيلومترات وفق معيار CLTC، اعتماداً على بطاريات بسعة 30.1 كيلوواط ساعة و38.9 كيلوواط ساعة.

وفي أستراليا، تحمل الطرازات تصنيفات مدى تتراوح بين 220 و310 كيلومترات وفق معيار WLTP الأكثر صرامة، باستخدام بطاريات بسعة 30.1 كيلوواط ساعة و43.2 كيلوواط ساعة، ما يشير إلى أن Leapmotor قد توفر مدى يتراوح محلياً بين نحو 320 و420 كيلومتراً.

كما أنها منافسة لسيارة BYD Atto 2 الأكبر حجماً، والتي تعلن عن مدى 345 كيلومتراً وفق معيار WLTP، بسعر تجزئة موصى به يبلغ 31,990 دولاراً أسترالياً.

وتجمع B03X بين بطارياتها وخيارين من المحركات الكهربائية الأمامية: محرك بقوة 70 كيلوواط ومحرك بقوة 90 كيلوواط، وذلك مع إمكانية شحن سريع بالتيار المستمر من 30% إلى 80% خلال 16 دقيقة فقط مع بطارية 53 كيلوواط ساعة.

وتشمل التجهيزات المتاحة لسيارة Leapmotor B03X في السوق الصينية عجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، وشاشة لمس مركزية كبيرة بقياس 14.6 بوصة، ومقاعد بكسوة تحاكي الجلد، إضافة إلى مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً. كما تزود السيارة بنظام صوتي مكوّن من 12 مكبر صوت، ونظام تحكم أوتوماتيكي بالمناخ، إلى جانب تقنية V2L (Vehicle-to-Load) التي تتيح استخدام بطارية السيارة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية.