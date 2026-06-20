لم تعد الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تدور خلف الأبواب المغلقة فقط، بل خرجت إلى العلن عبر تصريحات غير مسبوقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس وتصريحات وزراء إسرائيليين على الجانب الآخر، كشفت حجم السخط داخل الإدارة الأمريكية من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، خصوصاً في لبنان، ومن المعارضة الإسرائيلية الصارخة لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.

فانس قال إن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة صُنعت في الولايات المتحدة ومُولت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، مضيفاً أن ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يقف إلى جانب إسرائيل بهذا الشكل، محذراً من أن أي مسؤول إسرائيلي يعتقد أن مشكلته الأساسية هي الرئيس الأمريكي، "عليه أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع".

أما ترامب، فانتقد علناً سياسة إسرائيل في لبنان، قائلاً إن نتنياهو "شخص جيد"، لكنه "يتحمس أكثر من اللازم أحياناً"، مضيفاً أن إسرائيل لا تحتاج إلى إسقاط مبانٍ كاملة في بيروت رداً على هجمات لا تسبب أضراراً كبيرة، معتبراً أن بعض الضربات الإسرائيلية "لم تكن ضرورية".