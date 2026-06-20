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الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا

  • 20 حزيران 2026
  • 12:21
الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس إيبولا.

وأفادت، بأنها سجلت أول حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا في إسرائيل لرجل عاد من الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت أن المريض طلب العلاج الطبي بعد ظهور أعراض الحمى والصداع لديه.

وأضافت أنه "تم نقل الرجل إلى مستشفى رمبام في حيفا، حيث يتلقى العلاج في ظروف عزل مشددة بانتظار نتائج الفحوصات".

وأعلنت وكالة "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ إعلان تفشي المرض في مايو/ أيار الماضي، ارتفع إلى 875 حالة، بينها 202 حالة وفاة.

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