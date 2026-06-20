عروض وتخفيضات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

خبرني - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق حزمة واسعة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 250 سلعة في جميع اسواقها، اعتباراً من الأحد 21 حزيران الحالي وتستمر حتى الرابع من تموز وبنسب تخفيض وصلت إلى 50% لبعض المواد.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان السبت، إن العروض ستشمل المواد الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والشاي والحليب، إضافة إلى مواد التنظيف والشامبوهات، مؤكداً توفر الزيوت النباتية وزيت الزيتون التونسي بأسعار مخفضة وأقل من أسعار السوق المحلي بنسب عالية.

ولفت الجراح، إلى أن جميع المواد المخفضة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا، والمنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك"، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار تلك العروض.

وأكد أن التخفيضات تأتي ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على المنتجات، وتحرص على توفير الكميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وبين أنه يمكن للمستهلكين طلب السلع من خلال خدمة التوصيل عبر تطبيق "أوفرات" المتوفر على نظامي "أندرويد" و"IOS"، في 5 محافظات هي "عمان، والزرقاء، وإربد، ومادبا، والبلقاء"، كما يمكن للمستهلكين في العاصمة فقط الطلب من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالمؤسسة عبر الرابط (www.jcsccshop.gov.jo)، أو من خلال تطبيق المؤسسة على نظامي "أندرويد" و"iOS" تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

وفي سياق منفصل، أوضح الجراح أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية: الخط الساخن (4885843)، صفحة المؤسسة على "فيسبوك"، التواصل المباشر مع مدير السوق/خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، والموقع الإلكتروني للمؤسسة.