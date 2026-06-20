بعد وفاة مرزبان.. مصرع اثنين من مشاهير «البايكرز» في مصر

خبرني - لقي اثنان من مشاهير قيادة الدراجات النارية في مصر مصرعهما، بعد حادث تصادم مروع وقع على الطريق الدولي بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت مقاطع الفيديو المتداولة لحظة وقوع الحادث، حيث ظهرت سيارة ملاكي تغير اتجاهها بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطريق، لتصطدم بأحد قائدي الدراجات النارية، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة واصطدامه بزميله، قبل أن تشتعل النيران في الدراجتين.

وأسفر الحادث عن وفاة الشابين خالد فاروق وأنس علي، وهما من المعروفين بين مجتمع قائدي الدراجات النارية «البايكرز» في مصر، وسط حالة من الحزن بين أصدقائهما ومتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ودراجتين ناريتين على الطريق الدولي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة شابين نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بهما.



وبدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط قائد السيارة المتسبب في الواقعة، خاصة بعد ورود معلومات عن مغادرته مكان الحادث عقب وقوعه.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من وفاة الفنان المصري محمد مرزبان إثر حادث سير، ما أعاد تسليط الضوء على خطورة الحوادث المرورية وضرورة الالتزام بقواعد القيادة على الطرق السريعة.