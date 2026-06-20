هاتف أوبو رينو 16.. تعرف على المواصفات وموعد الإطلاق العالمي

خبرني - بدأت شركة أوبو الصينية بالترويج لإطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno16 عالميا بالتعاون مع فرقة البوب ​​الكورية BABYMONSTER.

تتميز هواتف أوبو رينو 16 بتصميم "كوكب البوب ​​ثلاثي الأبعاد" الجديد، ذي الجمالية الجريئة والمميزة المستوحاة من الصور الكونية وفكرة أن كل فرد بمثابة كوكب صغير نابض بالحياة.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سلسلة Oppo Reno16، بما في ذلك ميزاتها الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوافرها في الأسواق، قبل الإطلاق العالمي الرسمي

موعد إطلاق أوبو رينو 16

وكشفت الشركة عن موعد إطلاق سلسلة Reno16 في 25 يونيو/حزيران، وستطرح الأجهزة أولا في تايلاند وإسبانيا، ثم في أسواق أخرى لاحقا، وفقا لموقع GSMArena.

وقالت مديرة التسويق الخارجية لشركة أوبو، لينغ ليو: مع استمرار تطور سلسلة رينو، نركز على ابتكار هواتف ذكية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتفرد والإبداع.

وأضافت: تعكس سلسلة أوبو رينو 16 هذه الرؤية من خلال لغة تصميمها المميزة وتجاربها الإبداعية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مواصفات أوبو رينو 16

من المرجح أن يختلف هاتفا أوبو رينو 16 وأوبو رينو 16 برو العالميان عن النسخ الصينية التي أُطلقت في مايو/أيار الماضي. وسنرى مدى هذا الاختلاف لاحقا.

إلى جانب هاتفي أوبو رينو 16 ورينو 16 برو، سيطرح أيضا هاتفا أوبو رينو 16 برو ميني ورينو 16 سي.

يشاع أن رينو 16 برو ميني سيسوق كخيار عالي الأداء بتصميم صغير الحجم. أما رينو 16 سي، فسيكون خيارا اقتصاديا يمثل الفئة الأساسية في السلسلة.

يُشاع أن هاتف Reno16 Pro Mini مزود بشاشة AMOLED قياس 6.32 بوصة، ووزن 182 غراما، وسُمك 8.22 ملم. لكن لا توجد تفاصيل أخرى حول هذه الأجهزة.

أعلنت الشركة رسميا عن مواصفات الكاميرات في السلسلة الجديدة، والتي تعتمد على نظام تصوير ثلاثي العدسات في الخلف، مدعوم بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميغابكسل.

كما تضم السلسلة كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميغابكسل بتقنية المنظار، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية أيضا بدقة 50 ميغابكسل وبزاوية تصوير واسعة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل المستشعرات المستخدمة، تشير التوقعات إلى وجود اختلافات في مكونات الكاميرا بين الإصدارين، بما يعزز التمييز بين Reno16 وReno16 Pro.

وبحسب التسريبات، سيأتي هاتف Reno16 Pro بشاشة LTPO قياس 6.78 بوصة، مدعوما بمعالج Dimensity 9500s، مع بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وهيكل معدني يعزز من فئته الرائدة.

أما النسخة القياسية Reno16، فمن المتوقع أن تأتي بشاشة أصغر قياس 6.3 بوصة، مع معالج من سلسلة Dimensity 8000، ما يجعلها خيارًا أقل تكلفة مع أداء متوازن.