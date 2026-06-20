iOS 27 يغير تجربة الصور.. أدوات جديدة تعتمد على Apple Intelligence

خبرني - حصل تطبيق الصور في هواتف آيفون على مزايا جديدة مع نظام iOS 27، شملت أدوات أكثر تطورا لتحرير الصور بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحسينات في الألبومات المشتركة، وخيارات جديدة لتنظيم المحتوى والبحث عنه وعرضه بطرق أكثر مرونة.

وبحسب ما أورده موقع 9to5Mac الأمريكي، فإن التحديث الجديد لا يركز على تغيير شكل التطبيق أو إعادة تصميم واجهته، بل يستهدف تطوير الوظائف الأساسية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميًا، عبر دمج تقنيات "Apple Intelligence" في عدد من المزايا الجديدة.

تحرير الصور

من أبرز الإضافات التي يحملها iOS 27 مجموعة أدوات تحرير متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ طورت أبل أداة إزالة العناصر غير المرغوب فيها "Clean Up" لتصبح أكثر دقة وفعالية في التخلص من الأجسام المشتتة داخل الصور.

كما أضافت الشركة أداة جديدة تحمل اسم "Extend"، تتيح توسيع حدود الصورة تلقائيًا وإنشاء أجزاء جديدة من المشهد تتناغم مع المحتوى الأصلي، لتعديل الأبعاد أو تصحيح ميلان الصور.

أما أداة "Reframe"، فتقدم تجربة مختلفة تمامًا، إذ تسمح بإعادة ضبط زاوية المشهد داخل الصورة بعد التقاطها، مستفيدة من تقنيات الإدراك المكاني المستخدمة في نظارة "فيجن برو"، لتبدو النتيجة وكأن الكاميرا التقطت الصورة من زاوية جديدة كليًا.

مشاركة أوسع للألبومات

ولم تقتصر التحديثات على التحرير فقط، إذ حصلت الألبومات المشتركة عبر iCloud على أكبر عملية تطوير منذ سنوات.

وأصبح بإمكان المستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية الكاملة، إلى جانب إمكانية مشاركة الألبومات مع مستخدمي أجهزة أندرويد وويندوز.

كما أضافت أبل مزايا جديدة تشمل التفاعل باستخدام أي رمز تعبيري، وتحديد مدة زمنية لانتهاء صلاحية الألبومات، فضلاً عن منح المشاركين صلاحيات إضافية وإتاحة حفظ الصور بطريقة أكثر سهولة.

تنظيم تلقائي للمكتبة الرقمية

وفي إطار تحسين إدارة المحتوى، قدمت أبل أدوات جديدة تساعد المستخدمين على الوصول السريع إلى صورهم المهمة.

ومن بين هذه الأدوات قسم "التقطتها بنفسي"، الذي يعرض الصور الملتقطة بواسطة كاميرا المستخدم فقط مع استبعاد الصور المحفوظة أو لقطات الشاشة، إضافة إلى قسم "وثائق الهوية" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المستندات المهمة مثل جوازات السفر ورخص القيادة وتجميعها في مكان واحد.

كما أصبح بالإمكان إضافة كلمات مفتاحية للصور بهدف تسهيل عمليات البحث والأرشفة مستقبلًا.

وشملت التحسينات أيضًا ميزة عروض الشرائح، حيث أصبح المستخدم قادرًا على تخصيص تأثيرات الانتقال بين الصور والتحكم في مدة العرض بالكامل أو مدة ظهور كل صورة بشكل منفصل.

وتوفر الميزة الجديدة إمكانية حفظ عرض الشرائح مباشرة في هيئة ملف فيديو، لتسهيل مشاركته عبر التطبيقات المختلفة أو الاحتفاظ به كذكرى رقمية جاهزة للمشاهدة.