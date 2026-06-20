اختصاصي قلب يكشف: نوع واحد فقط من الشوكولاتة مفيد للصحة

خبرني -أكد الدكتور أوريليو روخاس، اختصاصي أمراض القلب، أن نوعا واحدا فقط من الشوكولاتة يمكن اعتباره مفيدا للصحة، موضحا الأسباب العلمية التي تقف وراء ذلك.

وأوضح الدكتور أن الشوكولاتة التي يمكن اعتبارها مفيدة للصحة يجب أن تتوافر فيها ميزتان أساسيتان؛ الأولى أن تكون داكنة، والثانية أن تتراوح نسبة الكاكاو فيها بين 70 و85 بالمئة.

وأشار إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء عضلة القلب، فضلا عن دورها في المساعدة على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. ويُعزى ذلك إلى احتوائها على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، إضافة إلى قدرتها على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الشرايين ووظائفها.

ومع ذلك، شدد الطبيب على أهمية الاعتدال في تناول الشوكولاتة الداكنة، موصيا بألا تتجاوز الكمية المستهلكة 10 غرامات يوميا.

من جانبه، أوضح الدكتور رومان بريستانسكي، خبير التغذية، أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمئة من الكاكاو تُعد مصدرا غنيا بالفلافونويدات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

وأضاف أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي كذلك على نسب مرتفعة من المغنيسيوم، وهو عنصر يدعم وظائف الجهاز العصبي والعضلات، كما يسهم في تحسين جودة النوم.