بينما انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما يعتبرونه نفاقاً في جمع القمامة خارج البلاد، في حين أن الأماكن العامة في اليابان غالباً ما تكون مليئة بالقمامة بعد الأحداث الكبيرة.

لكن مع احتدام الجدل حول تقسيم الأعمال المنزلية، يدفع بالكثيرين إلى ضرورة تشجيع عمليات التنظيف المميزة التي يقوم بها المشجعون اليابانيون في الملاعب، وليس انتقادها.

علق أحد مستخدمي منصة X: "أين الخجل في ذلك؟ إن هذا أفضل بكثير من تقارير تقول إن اليابانيين يرمون النفايات في الخارج."

ويبدو أن عمليات التنظيف هذه قد أثرت على المشجعين من دول أخرى أيضاً.

يُظهر مقطع فيديو حديث على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين برتغاليين يقومون بجمع القمامة من المدرجات باستخدام أكياس بلاستيكية كبيرة، وينسب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفضل إلى اليابانيين في بدء هذا الاتجاه.