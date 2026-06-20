طالما جذب مشجعو كرة القدم اليابانيون الأنظار وتلقوا الإشادة لسنوات طويلة لتنظيفهم الملاعب بعد مباريات كأس العالم. لكن هذه المرة، يواجهون انتقادات حادة داخل اليابان وخاصة من النساء.

عندما ظهرت صور هذا الأسبوع لمشجعين يابانيين يمشطون المدرجات بأكياس القمامة بعد المباراة، رأى البعض ازدواجية في المعايير: رجال ينظفون بعد أنفسهم في الأماكن العامة بينما يتركون العبء في المنزل لزوجاتهم.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي ملصق ياباني على نطاق واسع بعد ما فعله المشجعون في الملعب؛ يظهر فيه رجل يلتقط القمامة في الملعب ثم صورة أخرى لنفس الرجل مستلقياً على أريكة في المنزل، يستخدم هاتفه وبجواره سلة غسيل بينما تقوم زوجته بغسل الأطباق.

وجاء في النص على الملصق أن على الرجال في اليابان "المساهمة بشكل أكبر في المنزل" لأن الوقت الذي يقضونه في القيام بالأعمال المنزلية هو من بين الأقل في العالم.

حظي هذا المنشور بستين ألف إعجاب على منصة إكس X .

"الجميع يريد إنقاذ العالم، لكن لا أحد يريد مساعدة الأم في غسل الأطباق"، هكذا علق أحد مستخدمي منصة X، مشيراً إلى اقتباس للمؤلف الأمريكي بي جيه أورورك.

وكتب آخر: "ربما يوجد بين هؤلاء الناس رجل يجمع القمامة، ولديه طفل صغير في المنزل وترك زوجته لرعايته ثم جاء هو لمشاهدة كأس العالم".

وتعد النظافة وسلوك التنظيف بعد استخدام الأشياء في الأماكن العامة أمراً متأصلاً بعمق في الثقافة اليابانية.

لكن حين يتعلق الأمر بالوقت الذي يقضيه الرجال اليابانيون في القيام بالأعمال المنزلية، فإنهم يحتلون المرتبة الأدنى بين جميع الدول المتقدمة.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2021، تقضي النساء اليابانيات أكثر من ثلاث ساعات يومياً في العمل غير المدفوع الأجر، أي أكثر من خمسة أضعاف ما يقضيه الرجال، الذين غالباً ما يقومون بالأعمال المنزلية لمدة 47 دقيقة فقط يومياً.

ويبرز هذا التفاوت بشكل خاص في الأسر الشابة. فقد أظهر مسح ميداني أجرته الحكومة اليابانية عام 2021 أن النساء في الأسر ذات الدخل المزدوج (المشترك بين الرجل والمرأة) والتي لديها أطفال دون سن السادسة، يقضين أكثر من سبع ساعات يومياً في الأعمال المنزلية، بينما يقضي الرجال أقل من ساعتين.