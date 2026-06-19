فيديو من غزة.. طفل بلا ساقين يلعب كرة القدم

خبرني - أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي طفلا فلسطينيا من قطاع غزة فاقد الرجلين، يلعب كرة القدم.

يداعب الطفل محمد سعيد أحمد شعبان (9 سنوات) الكرة برشاقة كلاعب متمرس وبسرعة مدهشة مع أنه فاقد القدمين.

الطفل مبتور القدمين وإحدى اليدين منذ أن كان رضيعا بعمر 40 يوما، إلا أنه استطاع إبراز مهارة عالية في التحكم بالكرة والتحرك بها.

لكنّ هذا المشهد الملهم لم يكن في ملعب مهيأ، بل التُقط بين أزقة خيام النازحين الضيقة، في معسكر إيواء أُقيم فيما تبقى من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وسط أجواء تكسوها قسوة اللجوء والبؤس اليومي.

وبات لعب كرة القدم هو آخر ما تبقى للطفل محمد سعيد من تسلية وملاذ يهرب إليه من واقعه الصعب، لا سيما بعد هدم منزل عائلته في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وضياع كرسيه المتحرك الكهربائي الذي كان يمثل قدميه اللتين يتحرك بهما تحت الأنقاض مع ألعابه المفضلة.

وتتضاعف معاناة الطفل الحركية والنفسية مع تدمير مدرسته وحرمانه من التعليم الممنهج؛ حيث تشير عائلته إلى أنه لم يتمكن من الذهاب إلى المدرسة بانتظام منذ نحو 3 سنوات بفعل ظروف الحرب وتدمير البنية التحتية التعليمية.

ويحول غياب الكرسي الكهربائي بين الطفل والذهاب إلى بعض النقاط التعليمية التي تم افتتاحها مؤخرا لتعويض طلاب غزة عما فقدوه من تعليم خلال الحرب.

ومحمد سعيد هو الابن الرابع في أسرة فقيرة، أُصيب معيلها أحمد برصاصة خلال الحرب، استقرت قرب القلب، وتمنعه من العمل.

ونظرا لعدم توفر مصدر للدخل، تعيش أسرة الطفل على المساعدات الغذائية التي تحصل عليها من تكية مركز الإيواء.