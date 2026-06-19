سويسرا تفكك شبكة ضخمة لتهريب الذهب من إيطاليا

خبرني - فكك المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود السويسري شبكة واسعة لتهريب المجوهرات القديمة بين إيطاليا وسويسرا، حيث بلغ إجمالي الذهب المهرب 230 كيلوغراما.

وأظهرت التحقيقات أنه تم إدخال أكبر كمية (نحو 190 كغم) من الذهب سرا خلال خمسة أشهر بين 2021 و2022، مع تهرب ضريبي تجاوز 600 ألف فرنك سويسري، وقد ثبت تورط ثلاثة إيطاليين في تهريب تلك الكمية.

وذكرت التحقيقات أن أحدهم (56 عاماً) كان يجمع المجوهرات في شمال إيطاليا، ثم يعبر الحدود أسبوعيا عبر نقاط غير مراقبة، ويسلمها لشريكين مقيمين في سويسرا (66 و35 عاماً) لبيعها لشركة صهر معادن، والتي تم سحب ترخيصها لاحقا.

وبتعاون مع السلطات الإيطالية، كشفت التحقيقات عن قضايا فرعية إضافية بلغ حجم الذهب المهرب فيها 40 كيلوغراما، وثبت تورط 3 إيطاليين آخرين مقيمين بسويسرا.

وحددت التحقييقات أن إجمالي المتهمين هم 6 أشخاص، بقيمة ضرائب مستحقة نحو 800 ألف فرنك، ولا تزال العقوبات قيد الدراسة لتحديد مدتها وغرامتها.