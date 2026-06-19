موظف مسلح يطلق النار داخل مستشفى أمريكي ويصيب شخصين

خبرني - أصيب شخصان بالرصاص داخل مستشفى ويلمينغتون في ولاية ديلاوير الأمريكية، الثلاثاء، بعدما أطلق أحد موظفي المستشفى النار على اثنين من زملائه، وفقاً لمعلومات أولية نقلتها مصادر أمنية.

وذكرت شبكة WPVI أن الشرطة تلقت بلاغاً عن إطلاق نار نحو الساعة 3:30 مساء (بالتوقيت المحلي)، حيث عثرت على شخصين مصابين داخل المستشفى.

وأفادت تسجيلات لاسلكية حصلت عليها شبكة NBC10 بأن أحد المصابين تعرض لطلقة في الرقبة، بينما أصيب الآخر بطلق ناري في الجزء العلوي من الجسم.ولم تُعرف حتى الآن الحالة الصحية للمصابين.

وفي أعقاب الحادث، طوقت السلطات محيط المستشفى وبدأت عملية بحث واسعة عن مطلق النار، فيما أظهرت مقاطع فيديو خروج موظفي المستشفى من المبنى رافعين أيديهم، وفقا للتقارير.