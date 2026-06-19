تشكيلة قطر ضد كندا في كأس العالم 2026

خبرني - أعلن جولين لوبيتيغي، مدرب منتخب قطر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كندا بالجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب القطري المباراة بحثا عن تحقيق فوزه الأول في البطولة، بعدما استهل مشواره بالتعادل 1-1 أمام سويسرا في الجولة الافتتاحية، بينما تسعى كندا لمواصلة نتائجها الإيجابية بعد تعادلها مع البوسنة والهرسك بنتيجة مماثلة.

ويعول المنتخب القطري على خبرة نجومه وفي مقدمتهم أكرم عفيف، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعا قويا بين المنتخبين، خاصة أن أي تعثر جديد قد يعقد حسابات التأهل قبل الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة.

تشكيل منتخب قطر ضد كندا

حراسة المرمى: محمود أبوندى.

خط الدفاع: همام الأمين – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل - أيوب العلوي.

خط الوسط: عيسى لاي - عاصم مادبو - جاسم جابر.

خط الهجوم: أكرم عفيف – يوسف عبدالرزاق – إدميلسون جونيور.