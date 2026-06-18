الهيئة الخيرية الهاشمية تؤكدا استمرار الدعم الإغاثي إلى لبنان

خبرني - قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي،الخميس، إن القافلة الثامنة المحمّلة بالمساعدات أُرسلت إلى لبنان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقوات المسلحة الأردنية والهيئة العليا للإغاثة في لبنان التي تتولى تقييم الاحتياجات في المناطق المتضررة.

وأضاف لقناة "المملكة" أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ركزت على المواد الإغاثية والطبية نظرا إلى الحاجة الكبيرة لهذه المواد في لبنان، مشيرا إلى مشاركة عدد من المنظمات الأممية والدولية.

وأوضح أن بيئة العمل الإغاثي في لبنان تعد أسهل بكثير من بعض المناطق الأخرى مثل قطاع غزة، وأن الجهات الرسمية في لبنان تستلم المواد الإغاثية وتقوم بتوزيعها على الجهات المتضررة.

وأكد الشبلي أن الأردني يلعب دورا واضحا في العمل الإغاثي والاستجابة الإنسانية ودعم الدول المتضررة معتمدا على المهنية والخبرة والكفاءة العالية في تقديم المساعدات الإغاثية.

وأشار إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إعاقة وصول المساعدات إلى قطاع غزة إضافة إلى تحديد الكميات التي تدخل إلى القطاع لزيادة الصعوبات التي يعاني منها قطاع غزة.