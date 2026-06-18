اكتشاف علاج يقلل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء من إسبانيا أن دواء "أباتاسيبت" يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر تطور التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأشخاص المصابين بالروماتيزم النوبي.

شملت الدراسة التي استمرت عامين، 70 مريضا من 14 مستشفى في إسبانيا، حيث قارن الباحثون فعالية عقار "أباتاسيبت" مع دواء "هيدروكسي كلوروكوين" المستخدم عادة لعلاج مرضى الروماتيزم النوبي، ويتميز هذا المرض بنوبات دورية من الألم والالتهاب في المفاصل، لكنه يتطور مع الوقت لدى العديد من المرضى إلى التهاب مفاصل روماتويدي، قادر على التسبب بتلف دائم في المفاصل.

أظهرت النتائج أن التهاب المفاصل الروماتويدي تطور لدى 20% فقط من المرضى الذين تلقوا علاج "أباتاسيبت"، بينما بلغت النسبة في مجموعة "هيدروكسي كلوروكوين" 50%، كما سجل المشاركون الذين تناولوا "أباتاسيبت" نوبات مؤلمة أقل، وظهرت أعراض المرض لديهم بشكل أخف عموما.

ووفقا للباحثين، تؤكد النتائج أن التدخل المبكر في مرحلة مبكرة من المرض يمكن أن يغير مساره المستقبلي ويمنع تطور حالة أكثر خطورة، وأشاروا إلى أن كلا العقارين كانا جيد التحمل من قبل المرضى، لكن "أباتاسيبت" أظهر الفعالية الأكبر في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.

و"أباتاسيبت" (Abatacept) هو دواء بيولوجي ومعدّل للمناعة يعمل كبروتين اصطناعي يثبط الخلايا التائية، يُستخدم لتهدئة فرط نشاط الجهاز المناعي، يعطى للبالغين والأطفال لعلاج أمراض المناعة الذاتية وتقليل الألم والتورم وتلف المفاصل.