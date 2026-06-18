صفحات في الضفة تدعو لمقاطعة الجسر والسفر عبر مطارات الكيان

خبرني - دعت صفحات على منصات التواصل في الضفة الغربية المحتلة الى حملة مقاطعة لمعبر الملك حسين ( الكرامة ) وذلك بحجة تاخر المسافرين وصعوبة الاجراءات .

واصبحت شكاوى العبور من الضفة الى الاردن في الصيف روتينية بسبب الحركة السياحية وتزاور الاقارب وعطلات المدارس والموظفين .

كان لافتا تفاعل عدد من سكان المدن الفلسطينية المحتلة مع دعوات مقاطعة الجسر ووفق ما رصد موقع خبرني فان كثيرين دعوا الى التوجه الى مطارات الكيان او منفذ ام الرشراش .

واشتكى المعلقون عبر صفحات الضفة من الطوابير الطويلة التي يقفون فيها زاعمين تعرضهم لمعاملة خشنة من الجانب الاردني .