ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة تمنح البياض للمنتجات تثير جدلا في مصر

خبرني - أعادت واقعة ضبط كميات من مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» في غش عصير القصب بمصر، الحديث حول هذه المادة.

وجاء ضبط المادة خلال حملات رقابية نفذتها الجهات المختصة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعد الاشتباه في استخدامها لتغيير مظهر عصير القصب ومنحه لونًا أكثر بياضًا على خلاف طبيعته.

وتُعرف مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالرمز «E171»، وهي مركب يستخدم على نطاق واسع بسبب قدرته على منح اللون الأبيض وزيادة درجة سطوع المنتجات، حيث تدخل في صناعات مثل الدهانات والأحبار والورق وبعض مستحضرات التجميل، كما كانت تستخدم سابقًا في بعض المنتجات الغذائية.

وأوضحت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، أن المادة تعتمد عليها صناعات مختلفة للحصول على اللون الأبيض، لكنها أصبحت محل نقاش واسع بسبب المخاوف المرتبطة باستخدامها في الأغذية، خاصة عند استعمالها بهدف تحسين شكل المنتج وإخفاء جودته الحقيقية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الجزيئات الدقيقة للمادة قد تثير تساؤلات بشأن تأثيرها داخل الجسم، مع وجود أبحاث ناقشت احتمالية ارتباطها بعمليات مثل الإجهاد التأكسدي والتغيرات الخلوية، إلا أن تقييم تأثيراتها الصحية لا يزال محل دراسة علمية.

وبسبب هذه المخاوف، اتخذت بعض الجهات التنظيمية إجراءات احترازية، حيث أوقف الاتحاد الأوروبي استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم كمضاف غذائي اعتبارًا من عام 2022، بعد عدم استبعاد احتمالات مرتبطة بتأثيراته طويلة المدى.

وفيما يتعلق بعصير القصب، يوضح المتخصصون أن اللون الطبيعي للعصير يكون غالبًا أخضر فاتحًا أو مائلًا للذهبي، بينما قد يشير اللون الأبيض الشديد أو المظهر الطباشيري إلى وجود إضافة غير طبيعية.

كما أن ثبات لون العصير لفترة طويلة دون تغير، أو ظهور رواسب بيضاء غير معتادة في قاع الكوب، قد تكون علامات تستدعي الحذر، خاصة إذا كان المنتج مجهول المصدر.

وعقب ضبط المضبوطات في القليوبية، تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين، فيما تواصل الجهات الرقابية حملاتها على الأسواق والمنشآت الغذائية لضبط أي مخالفات تهدد سلامة المستهلك.

وتبقى متابعة مصادر شراء الأغذية والمشروبات والاعتماد على الأماكن الموثوقة من أهم الإجراءات التي تقلل من مخاطر الغش التجاري، خصوصًا مع استخدام بعض المواد التي تمنح المنتجات مظهرًا جذابًا دون أن يعكس ذلك جودتها الفعلية