السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية

خبرني - أكّدت السعودية، الثلاثاء، أهمية تعزيز دور المنظمة في حماية القانون الدولي ودعم القضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وشددت السعودية، باسم المجموعة العربية، في مداخلة خلال جلسة الاستماع إلى المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ماريا إسبينوزا، على دعم الدول العربية لجهود الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية، وتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.

وأوضح المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، أن المجموعة العربية تتطلع إلى تعاون بنّاء مع الأمين العام المقبل بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظمة الدولية وترسيخ مبادئها ومقاصدها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وتضمنت المداخلة عددا من التساؤلات المتعلقة بضمان احترام القانون الدولي، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى دعم عمل الهيئات الأممية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا".

كما تناولت التحديات المالية التي تواجه الأمم المتحدة، وأهمية دعم الدول النامية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب إصلاح مجلس الأمن ومبادرة الأمم المتحدة "يو إن 80"، بما يعزز كفاءة المنظمة وقدرتها على أداء مهماتها الأساسية.

ومن المقرر أن يُنتخب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة خلال العام 2026، إذ سيتولى منصبه العاشر في تاريخ المنظمة لولاية مدتها 5 سنوات، تبدأ في الأول من كانون الثاني 2027.