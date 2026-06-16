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ترمب: على نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان

  • 16 حزيران 2026
  • 13:32
ترمب على نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء إنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع بنيامين نتنياهو، لكنه أكد على ضرورة أن يتصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسؤولية أكبر تجاه لبنان.

وأضاف ترمب، في كلمة أمام قمة مجموعة السبع في فرنسا، أنه عبر لإسرائيل عن استيائه من هجومها على بيروت واقترح أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله بدلا من إسرائيل.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنّ الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا "طالما كان ذلك ضروريا".

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي: "لقد فعلنا ذلك في غزة ولبنان وسوريا، حيث قمنا بالمناسبة بتدمير جميع أسلحة جيش بشار الأسد، الذي كان حلقة وصل مركزية في محور الشر".

وأضاف: "أريد أن أقول بوضوح: سنبقى في هذه المناطق الآمنة طالما كان ذلك ضروريا لحماية بلدنا".

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