الذهب يستقر مع ترقب تفاصيل الاتفاق الأميركي الإيراني

خبرني - استقرت أسعار الذهب بشكل كبير الثلاثاء، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4315.87 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد 3.6% الاثنين، إلى أعلى مستوى منذ الخامس من حزيران.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% إلى 4337.10 دولارا.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج، لكن التفاصيل سيتم الكشف عنها لاحقا، وقال كلا البلدين إن الوقف الدائم لإطلاق النار لم يتم التفاوض عليه بعد.

وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جيدا منذ وقت متأخر من الخميس بفضل الأنباء المتعلقة بإيران.

أعتقد أن هذا الارتفاع الناتج عن حالة الابتهاج قد يستمر لبضعة أيام أخرى ويبلغ ذروته في مراسم التوقيع الجمعة".

واستقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أيام.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتصريحاته الأربعاء، وهي الأولى تحت رئاسة كيفن وارش، مع توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال ماير "لا تتوقع الأسواق أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. إذا أشار وارش إلى احتمال إجراء خفض واحد على الأقل في وقت لاحق من هذا العام، فقد يتراجع الدولار أكثر ويمكن أن نشهد ارتفاعا آخر في الذهب".

وأضاف "لكن، إذا بدا أكثر ميلا للتشديد في أسعار الفائدة، فقد يتعرض الذهب لبعض الضغوط".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول إلى 57% بعد الاتفاق مع إيران، مقارنة بقرابة 70% الأسبوع الماضي.

ويفقد الذهب جاذبيته في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأنه أصل لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 69.29 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9% إلى 1751.55 دولارا، وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1327.27 دولارا.