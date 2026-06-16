فوائد مذهلة لتناول كبدة الدجاج.. تعرف عليها

خبرني - تُعد كبدة الدجاج من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، إذ تحتوي على مستويات مرتفعة من فيتامين ب12 والحديد والفولات وفيتامين أ، ما يجعلها خياراً غذائياً مهماً لدعم صحة الجسم والوقاية من عدد من المشكلات الصحية.

وتسهم كبدة الدجاج في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، كما تدعم وظائف الجهاز المناعي وصحة العينين والبشرة والعضلات، بفضل احتوائها على كميات كبيرة من فيتامين أ النشط.

وتتميز كذلك بغناها بمجموعة فيتامينات ب، بما فيها ب12 وب6 والفولات، التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز وظائف الجهاز العصبي وتحسين عملية الهضم ودعم انقسام الخلايا.

كما تشير بيانات غذائية إلى أن كل 100 غرام من كبدة الدجاج تحتوي على نحو 119 سعرة حرارية، و16.9 غراماً من البروتين، إضافة إلى كميات مرتفعة من الحديد والسيلينيوم والفسفور.

ورغم فوائدها الصحية المتعددة، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناولها، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الحديد أو النحاس في الجسم، وكذلك للحوامل أو لمن يتناولون مكملات فيتامين أ، تجنباً لأي آثار صحية محتملة.