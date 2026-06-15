الفيصلي...(الصحْ)والدوري القادم ولَّعْ قبْلَ أن يبدأْ...

خبرني - دون انحياز ولا تعصب، فمن لا يغار على الفيصلي... لا يغار على الكرة الأردنية برمتها! فالفيصلي الاعرق بتأريخه، والإنجز بعدد بطولاته والارفد للنشامى كان وما يزال، وسيبقى _ بإذن الله _ قلعة عصية_ ، فليس يُنالُ من سمعته الكروية.

اقول : إن بداية الغيث قطرة فبعد تعيين اللجنة الجديدة للنادي ، بدأ العمل الحِرْفي ، من تعيينات داخلية أرى أن اهمها موقع المستشار الفني! والذي من خلاله ستقوم الإدارة العليا بتعيين المدير الفني اولاً ومن ثَمَّ وبالتشاور سيقوم باستقطاب لاعبين جدد وإنهاء عقود اخرين والتجديد لمن كان له تأثير إيجابي على الفريق وهكذا...

والشاهد : ان كل ذلك يؤشر الى ان الفيصلي قادم وبقوة على موسم كروي ساخن مستفيداً من دروس مضت كان آخرها ما حصل من إرهاصات كثيرة في الموسم الكروي المنصرم.

وهنااقول : هل نشهد _ ان شاءالله _ تحركات نادوية اخرى على غرار ما فعله الفيصلي ومن قبله الحسين / إربد (بطل الثلاثة) ، بحيث تكون المنافسة أكبر في دوري المحترفين المقبل، وهل نرى مؤسسات خاصة ورجال أعمال وتبرعات شخصية تدعم بطريقة او أخرى انديتنا المعسرة قبل أن نطالبها بالنتائج والبطولات ؟

وختاماً.. فارجو الله ان ياتي يوم أرى فيه فرق المحترفين العشرة، تتنافس حتى آخر اسبوع من الدوري ولا يعرف البطل الا في الثانية الأخيرة من آخر مباراة.

ومرحى لأندية الوطن كافة.