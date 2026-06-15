فرشاة الأسنان قد تقلل خطر عدوى المستشفيات الخطيرة

خبرني - كشفت دراسة علمية حديثة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة قد يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفيات، وهو أحد أكثر أنواع العدوى خطورة وفتكًا بين المرضى.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة "ذا لانسيت للأمراض المعدية"، أن تحسين العناية بالفم داخل المستشفيات يمكن أن يقلل احتمالية الإصابة بهذا النوع من الالتهاب الرئوي بنسبة تصل إلى 60%.

ويُعد الالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى من دون أجهزة تنفس صناعي حالة شائعة تحدث عندما تنتقل بكتيريا الفم والحلق إلى الرئتين، وغالبًا ما تصيب المرضى غير الخاضعين للعناية المركزة. وتشير التقديرات إلى إصابة نحو 50 ألف مريض سنويًا في أستراليا وحدها، مع تسجيل آلاف الوفيات المرتبطة به.

وشملت الدراسة أكثر من 8,800 مريض في ثلاثة مستشفيات أسترالية، حيث جرى تطبيق برنامج بسيط للعناية بالفم تضمن توفير فرشاة أسنان ومعجون عند الدخول، وتوعية الطواقم الطبية والمرضى بأهمية تنظيف الأسنان، إضافة إلى تقديم المساعدة للمرضى غير القادرين على القيام بذلك.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدلات تنظيف الأسنان من 16% إلى 62%، ما انعكس على انخفاض واضح في معدلات الإصابة بالعدوى من ثماني حالات شهريًا إلى أقل من أربع حالات في الأقسام المستهدفة.

وأوضح الباحثون أن فم الإنسان يحتوي على مليارات البكتيريا، وأن تراجع العناية بالفم أثناء المرض أو التنويم في المستشفى يزيد من تراكم هذه البكتيريا، ما يرفع احتمالية انتقالها إلى الرئتين.

وأكدت الدراسة أن هذا الإجراء البسيط والغير مكلف قد يمثل خطوة وقائية فعالة، داعية إلى إدراج العناية بالفم ضمن بروتوكولات الوقاية من العدوى في المستشفيات، إلى جانب تعزيز وعي المرضى والكوادر الطبية بأهميتها.

وشدد الباحثون على أن المرضى أنفسهم يمكنهم المساهمة في حماية صحتهم من خلال تنظيف الأسنان بانتظام وطلب المساعدة عند الحاجة، معتبرين أن التدخلات البسيطة قد تحدث فرقًا كبيرًا في تقليل المضاعفات داخل المستشفيات.