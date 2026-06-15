حكومة غزة: أكثر من 3200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع

خبرني - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3269 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، وذلك حتى اليوم الـ245 من الاتفاق.

وأوضح المكتب أن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 992 فلسطينيا وإصابة 3138 آخرين، إضافة إلى اعتقال 95 شخصا خلال فترة سريان الاتفاق.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أشار المكتب إلى دخول 52,740 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة من أصل 147 ألف شاحنة كان من المفترض دخولها حتى الآن، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

وأضاف أن الاحتلال سمح بسفر 6845 مسافرا فقط من أصل 19,600 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح البري منذ الاتفاق على إعادة فتحه، بنسبة التزام بلغت 35%.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ما وصفه بالسياسة المنهجية للاحتلال في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

كما دعا الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ووقف انتهاكاته المتواصلة.