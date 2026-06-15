بعد مرور أكثر من مئة يوم على مقتل علي خامنئي في هجوم أمريكي وإسرائيلي على مكتبه، أعلن مكتب حفظ ونشر آثار الزعيم السابق لجمهورية إيران الإسلامية أخيراً مواعيد مراسم "الوداع والتشييع والدفن"، وهو الجدول الزمني الذي يمتد من 13 إلى 18 يوليو/ تموز في مدن طهران وقم ومشهد.

وخلال الأشهر الماضية، لم يُنشر سوى ثلاثة بيانات بشأن موعد دفن علي خامنئي، وأثار التعتيم على توقيت إقامة هذه المراسم تساؤلات عديدة حول طبيعتها وتفاصيلها.

وأصبح هذا الملف مادةً لتحليلات سياسية، كما اعتبر بعض منتقدي الحكومة الإيرانية على شبكات التواصل الاجتماعي تأجيل إقامة المراسم مؤشراً على عجز وضعف النظام.

وفي البيان الأحدث عن هذه المراسم، أشارت السلطات المعنية إلى أن أربعة من أفراد عائلة خامنئي سيُشيعوا معه؛ وهم ابنه بشرى حسيني خامنئي، وصهره مصباح الهدى باقري، وزوجة ابنه زهرا حداد عادل، وحفيدته زهرا محمدي گلبايگاني. كما تمتد مراسم التشييع (الوداع) ليومين في طهران ويوم واحد للتشييع.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الفترة ستكون عطلة في طهران.

وأُقيم في وقت سابق، في 28 و29 مايو/ أيار 2026، حفل تأبين لعائلة علي خامنئي في مسجد الإمام علي في مدينة ري.

وأشار البيانان الأول والثاني لهيئة إحياء ذكرى علي خامنئي، الصادرين في 3 و9 يونيو/ حزيران الجاري، إلى أن "الشائعات وبعض التكهنات الإعلامية بشأن تفاصيل هذا الحدث لا أساس لها من الصحة"، وأن العمل جارٍ للتخطيط لإقامة هذه المراسم.

وكان نائب الشؤون الثقافية والاجتماعية في بلدية طهران قد صرح الأسبوع الماضي بأن تشييع علي خامنئي سيكون "على الأرجح في نهاية شهر ذي الحجة وبداية شهر محرم".