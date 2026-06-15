حسان يوجه بالإسراع في إنجاز المشاريع الصحية وإعادة تشغيل مستشفى عمّان الميداني

خبرني - زار رئيس الوزراء جعفر حسان، وزارة الصحة، الاثنين، وأشاد بجهود العاملين فيها من أطباء وكوادر فنية وإدارية، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة والمسؤولين فيها، أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة، وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة.

وتفقد رئيس الوزراء مستشفى عمان الميداني المجاور لمستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة تشغيله بعد توقف امتد لأكثر من أربع سنوات؛ لاستيعاب أعداد المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني تشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في وزارة الصحة، وستسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة من خلال زيادة السعة السريرية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، مبينا أن المستشفى بدأ باستقبال مرضى الكلى وسيتم تشغيله بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

ويضم مستشفى عمان الميداني 70 سريرا في قسم الإسعاف والطوارئ، و44 سريرا للعناية الحثيثة، و40 وحدة لغسيل الكلى، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا، من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي، سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية.

من جهته، قال وزير الصحة إبراهيم البدور إن الوزارة نفذت حزمة من المشاريع الصحية شملت تحديث البنية التحتية الصحية، وإنشاء وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز قدرة القطاع الصحي الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين.

واستعرض وزير الصحة جهود الوزارة وخططها المستقبلية التي تركز على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الحكومية؛ لمواكبة التحديات والاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن اعتماد بروتوكول وطني موحد لعلاج السرطان، واعتماد بروتوكول لعلاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة، وإعادة تنظيم مواعيد العيادات الخارجية في المستشفيات الكبرى، تشكل خطوات مهمة نحو توحيد الإجراءات العلاجية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن خطة الوزارة لتمديد ساعات العمل وتفعيل الدوام المسائي في عدد من المراكز الصحية الشاملة تسهم في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية.

وبين أن الوزارة أضافت 577 سريرا جديدا خلال العامين الجاري والماضي، بزيادة تقارب 10% من إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات المملكة.

ولفت إلى إنشاء 14 مركزا صحيا جديدا، وإعادة تأهيل 49 مركزا آخر، وحوسبة 153 منشأة جديدة، تشكل ما يزيد على 30% من عدد المنشآت المحوسبة.

وأضاف أن الوزارة أنشأت 13 مستودعا طبيا جديدا، بما يقارب 40% من العدد الإجمالي للمستودعات، وأتمتت 77 خدمة من إجمالي 147 خدمة مخطط أتمتتها خلال العامين المقبلين.