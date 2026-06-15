بن غفير : لسنا جمهورية موز لنقبل باتفاق ترمب وايران

خبرني - هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاثنين الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على مختلف الجبهات، بما في ذلك في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل غير ملزمة ببنوده لانها ليست جمهورية موز تابعة لواشنطن .

وقال المتطرف عبر قناته في تلغرام اليوم الاثنين، “اتفاق ترمب لا يلزمنا بشيء… نحن لسنا طرفا فيه، وهو لا يضمن أمننا”.

وأضاف “يجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله. ولا ينبغي أن ننسحب من أيّ شبر من الأراضي التي سيطر عليها جنودنا وطهّروها من البنية التحتية الإرهابية (في لبنان)”.