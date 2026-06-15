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تنقلات بين مدراء في امانة عمان

  • 15 حزيران 2026
  • 09:59
تنقلات بين مدراء في امانة عمان

خبرني - قرر امين عمان يوسف الشواربة نقل مدير دائرة المكتبات العامة المهندس جلنار احمد الهواورة الى مكتب نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية بوظيفة مدير ونقل مدير دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية المكلف نورما يوسف ابو السندس الى وحدة الدراسات المجتمعية مديرا ونقل مدير وحدة الدراسات المجتمعية سحر عبدالحميد السليحات الى مكتب نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية مديرا لمشروع اكاديمية المناخ ونقل مدير دائرة المرافق والبرامج الثقافية المكلف خالد سالم خريبات الى دائرة المكتبات العامة مديرا و نقل المدير المكلف مهند غازي المجالي الى دائرة المرافق والبرامج الثقافية مديرا لها بالتكليق خبرني ونقل المدير المكلف محمد عوض الزواهرةالى دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية مديرا.

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