خبيرة تكشف أفضل درجة حرارة لنوم عميق

خبرني - إن كنت ترغب بنوم عميق بعد يوم متعب وشاق فعليك تنظيم درجة حرارة الغرفة المناسبة للنوم.

إذ تعتبر درجة الحرارة من أهم العوامل المؤثرة في جودة النوم. فيما يلي نصائح مهمة من أحد الخبراء بشأن ما يحتاج المرء معرفته لتهيئة أفضل بيئة للنوم، وفق مجلة Vogue.

أقل من درجة حرارة الجسم

حيث أوضحت باحثة النوم كريستين بلوم أنه "بشكل عام، يُنصح بدرجات حرارة منخفضة في غرفة النوم"، مبينة أن درجة حرارة الجسم تنخفض بشكل طبيعي خلال المساء، لذا تساعد البيئة الباردة على تقليل الطاقة المستهلكة في إطلاق الحرارة.

كما أضافت بلوم أن "درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون أقل من درجة حرارة الجسم". لهذا السبب، ينام الكثيرون - ويستمرون في النوم - بشكل أفضل في غرف باردة قليلاً. وحسب كليفلاند كلينك، تُعتبر درجات الحرارة بين 16 و19 درجة مئوية مثالية.

الأوعية الدموية

غير أن هناك استثناء، وفقاً لبلوم. إذ يحدث فقدان حرارة الجسم بشكل أساسي عبر شبكة الأوعية الدموية الدقيقة في اليدين والقدمين، القريبة جداً من سطح الجلد.

حيث تتوسع هذه الأوعية الدموية في المساء، ما يسمح بتسريب الحرارة بسهولة أكبر. وعندما تكون القدمان باردتين، "لا تتم عملية تبديد الحرارة بكفاءة"، فيبقى الجسم نشطاً بدلاً من الانتقال تدريجياً إلى وضع النوم.

وهذا يفسر أيضاً صعوبة النوم عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 16 درجة مئوية. إذ يكون الجسم تحت ضغط في محاولته الحفاظ على درجة حرارة داخلية ثابتة.



كما أن هناك بعض الاستراتيجيات التي تساعد على النوم بشكل أفضل. فكما يهتم الشخص بجودة المرتبة، يمكن أن يؤثر غطاء السرير على النوم.

وحسب بلوم، "يمكن إلى حد معين تنظيم درجة الحرارة من خلال عزل غطاء السرير"، لكن من المفيد استخدام أغطية سرير تتناسب أوزانها مع فصول السنة.