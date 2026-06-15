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ترمب للبحارة وسفن العالم: شغلوا محركاتكم.. دعوا النفط يتدفق

  • 15 حزيران 2026
  • 01:12
ترمب للبحارة وسفن العالم شغلوا محركاتكم دعوا النفط يتدفق

خبرني - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ليل الأحد/ الاثنين، "أيها البحّارة وسفن العالم، شغّلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!"، معلنا إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف ترمب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أنه "تم إبرام الاتفاق مع إيران.. تهانينا للجميع!"

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق، سيفتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون رسوم، إضافة إلى رفع الحصار البحري.

قبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ليل الأحد/الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال شريف عبر حسابه على "إكس"، إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.

وبيّن أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.

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