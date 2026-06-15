باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران ووقف فوري للعمليات

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة جرت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو خفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار، مؤكداً أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستُعقد يوم الجمعة الموافق 19 يونيو في سويسرا.

وأضاف أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التوقيع، لافتاً إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأيام المقبلة على تسهيل سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وتعزيز فرص نجاحه.

وأشار إلى أن المحادثات التي أفضت إلى الاتفاق شهدت جهوداً دبلوماسية مكثفة واتصالات متواصلة بين مختلف الأطراف، بهدف التوصل إلى تفاهمات تنهي حالة التصعيد وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار والتعاون.