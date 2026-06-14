العالم النامي يسعى لتعزيز حضوره داخل المنظمات الدولية

خبرني - تشهد السنوات الأخيرة تصاعداً في مطالب عدد من الدول النامية بإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات والمنظمات الدولية، في ظل ما تعتبره اختلالاً في موازين التأثير السياسي بين الدول الصناعية الكبرى ودول الجنوب العالمي.

وتقود دول إفريقية وآسيوية وأميركية لاتينية نقاشات متزايدة حول ضرورة منح الدول النامية دوراً أكبر في رسم السياسات الدولية، سواء داخل المنظمات الأممية أو المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والديموغرافية التي يشهدها العالم.

ويرى مراقبون أن هذه المطالب تعكس شعوراً متنامياً لدى العديد من الدول بأن النظام الدولي الحالي ما زال يعكس توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة.

وفي هذا السياق، تبرز دعوات لإصلاح آليات التصويت والتمثيل داخل عدد من المؤسسات الدولية، بما يسمح بمشاركة أوسع للدول النامية في صياغة القرارات المتعلقة بالأمن والتنمية والاقتصاد العالمي.

ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن تعزيز حضور دول الجنوب العالمي لا يقتصر على زيادة عدد الأصوات، بل يتطلب أيضاً تطوير آليات التمويل والشراكات الدولية بما يضمن تمثيلاً أكثر توازناً للمصالح المختلفة داخل النظام الدولي.

وتأتي هذه النقاشات في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، مع تنامي أدوار قوى إقليمية جديدة وسعي العديد من الدول إلى بناء تحالفات أوسع خارج الأطر التقليدية المعروفة.