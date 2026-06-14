ومنذ اندلاع المواجهات، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 3,700 شخص في لبنان، وفق الأرقام الواردة في التقارير الرسمية، فضلاً عن نزوح مئات الآلاف وسيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من جنوب البلاد.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل الماضي، ثم التوصل إلى هدنة مشروطة جديدة الأسبوع الماضي عقب محادثات لبنانية-إسرائيلية في واشنطن، فإن الاشتباكات والضربات المتبادلة استمرت على الأرض.

وفي وقت تتزايد فيه المؤشرات بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق أمريكي-إيراني قد يضع حداً للحرب الدائرة في المنطقة، برزت تباينات بشأن موقع لبنان في أي تسوية محتملة. إذ تؤكد طهران أن الملف اللبناني يجب أن يكون جزءاً أساسياً من أي اتفاق إقليمي، بينما تفضّل أطراف أخرى معالجة الوضع اللبناني بشكل منفصل.

وفي هذا السياق، دعا النائب عن حزب الله علي فياض السلطات اللبنانية إلى الاستفادة من أي تفاهم أمريكي-إيراني مرتقب لإنهاء الحرب، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون للتوصل إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار.

وقال فياض إن الدولة اللبنانية مطالبة بـ"تصحيح أخطائها" والاستفادة من فرص التسوية الإقليمية، مضيفاً أن المطلوب هو أن تتولى الدولة التفاوض باسم لبنان، مع رفض ما وصفه بـ"الانصياع للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية".

في المقابل، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أهمية تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مؤكداً في منشور على منصة "إكس" أن لبنان يقف أمام "استحقاق مصيري" بين ترسيخ دولة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون، أو البقاء رهينة منطق الميليشيات والصراعات المسلحة.

وتأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه التوقعات بإمكانية التوصل إلى تفاهم أمريكي-إيراني خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بأن يفتح ذلك الباب أمام تهدئة أوسع تشمل لبنان وبقية ساحات التوتر في المنطقة.